رسميا.. غربال وغوراري يُختاران لادارة مباريات “الموندياليتو”

أعلن اليوم الإثنين الاتحاد الدولي لكرة القدم، رسميا قائمة الحكام الذين يشاركون في بطولة كأس العالم للأندية.

وتم اختيار طاقم حكام عربي للمشاركة في البطولة المُقررة بالمغرب، بقيادة الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال.

كما سيُساعده الحكم المساعد الجزائري، مقران غوراري والتونسي خليل الحساني بجانب المغربي رضوان جيد لتقنية الفيديو.

ويُذكر أن الثنائي الجزائري مثل التحكيم الجزائري في مونديال قطر الذي أُقيم نهاية السنة الماضية.