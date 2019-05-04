رسميا.. “غريب” يُعيد “كازوني” للمولودية بعقد لسنتين

إتفق المُدير العام لمولودية الجزائر، عمر غريب مع المُدرب الفرنسي، بيرنار كازوني على العودة للإشراف على الفريق العاصمي لمدة سنتين.

وإلتقى الرجل الأول في إدارة “العميد” بالتقني الفرنسي بمدينة “مارسيليا”، اليوم السبت، وتوصل لإتفاق رسمي معه للعمل مُجددا مع زملاء، عبد الرحمن حشود.

ووعد المُدافع السابق لـ”لوام”، “الشناوة” بموسم كبير وقيادة الفريق لإسترجاع بريقه في أقرب الآجال الممكنة والسعي للتنافس على الألقاب.

وسبق لـ”كازوني” وأن قاد “المولودية” لموسم وبضعة أشهر، وذلك قبل أن تتم إقالته من طرف “كمال قاسي السعيد” بسبب تراجع نتائج الفريق.