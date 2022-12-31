رسميا.. غريميو البرازيلي يعلن التعاقد مع سواريز

أعلن نادي غريميو البرازيلي تعاقده مع الدولي الأوروغواياني لويس سواريز إلى غاية 2024 في صفقة انتقال حر.

و اعلن النادي البرازيلي غريميو قراره بطريقة احترافية كبيرة جدا. بعدما أبدى لويس رغبته في تجربة في البطولة البرازيلية التي أصبحت تستلهم النجوم الكبار الذين يشوكون على الاعتزال.

كما شكر “القناص” جماهير غريميو على الدعم و المحبة التي وجدعا قبل التوقيع لصالح الفريق البرازيلين وهو الذي كان مطلبهم الأول.

وربطت تقارير اعلامية اسم المهاجم السابق لأتليتيكو مدريد و عدد من الأندية على غرار ليفربول و برشلونة بأندية الخليج، لكن الأخير فضّل الوجهة البرازيلية.

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