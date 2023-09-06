رسميا.. غويري لاعبا جديدا في صفوف الخضر

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، أمس الثلاثاء، عن مستجدات جديدة بشأن اللاعب الفرانكو الجزائري المهاجم أمين غويري.

وصرح بلماضي، قبل بداية الحصة التدريبيبة للخضر في تربص قسنطينة، أمس الثلاثاء، لوسائل الإعلام المحلية:”اللاعب أمين غويري أنهى كل الإجراءات الإدارية لتغيير جنسيته الرياضية ليكون متاح للمنتخب”.

ومن المنتظر، أن ينضم لاعب رين غويري في تربص المنتخب الوطني شهر أكتوبر المقبل خلال فترة التوقف الدولي، تحسبا للإندماج مع المجموعة لـ”كان 2023″.