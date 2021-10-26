رسميا .. غياب الجمهور عن الجولة الثانية من الرابطة المحترفة

أعلنت إدارة إتحاد العاصمة اليوم في بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” عن قرار جديد يخص الجمهور

وقالت أنه تم الإتفاق على عدم السماح للجمهور العاشق للنادي بحضور المباراة المقبلة تحسبا للجولة الثانية من منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

كما قالت في ذات البيان، أن القرار نتج بعد الإجتماع الذي نظمته ولاية الجزائر تحت رئاسة مدير الديوان لولاية الجزائر وبحضور ممثلي النوادي ، الجهات الأمنية و الصحية ، الحماية المدنية ، مديرية الشباب و الرياضة ، و مختلف رابطات كرة القدم.

تجدر الإشارة، إلى أن سوسطارة تواجه أمل الأربعاء يوم الجمعة المقبل بملعب عمر حمادي ببولوغين.

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