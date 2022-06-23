رسميا.. فتح الموقع الخاص باقتناء تذاكر الألعاب المتوسطية

أعلنت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عن فتح الموقع الخاص باقتناء تذاكر منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران.

كما أضافت اللجنة الأولمبية عبر بيان لها سهرة اليوم الخميس نُشر على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن القرار جاء امتثالا لطلبات الجمهور.

كما نشر بيان اللجنة الأولمبية رابط الموقع الذي سيُمكن الجمهور من اقتناء التذاكر لحضور منافسات الألعاب المتوسطية.

قبل أن يختم البيان أنه سيتم طرح التذاكر للبيع في الأيام القليلة القادمة.