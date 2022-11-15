رسميا.. فرنسا تتلقى ضربة موجعة قبل مونديال قطر !

تلقى المُنتخب الفرنسي سهرة اليوم الثلاثاء ضربة قوية قبل أيام قليلة فقط من انطلاق منافسة كأس العالم 2022 بقطر.

حيث تأكد غياب المُهاجم، كريستوفر نكونكو، بصفة رسمية عن المحفل العالمي بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وكان لاعب “لايبزيغ” الألماني قد غادر تدريبات الديوك بسبب تعرضه لإصابة بعد تدخل مع زميله إدواردو كامافينغا.