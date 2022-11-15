رسميا.. فرنسا تتلقى ضربة موجعة قبل مونديال قطر !
بقلم حواز عبد النور
تلقى المُنتخب الفرنسي سهرة اليوم الثلاثاء ضربة قوية قبل أيام قليلة فقط من انطلاق منافسة كأس العالم 2022 بقطر.
حيث تأكد غياب المُهاجم، كريستوفر نكونكو، بصفة رسمية عن المحفل العالمي بسبب الإصابة التي تعرض لها.
وكان لاعب “لايبزيغ” الألماني قد غادر تدريبات الديوك بسبب تعرضه لإصابة بعد تدخل مع زميله إدواردو كامافينغا.
⚽️ كريستوفر نكونكو لاعب منتخب فرنسا 🇫🇷 يغادر التدريبات بسبب تعرضه لإصابة بعد تدخل مع زميله إدواردو كامافينغا قبل أيام من انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022 pic.twitter.com/ccStSNY4Ys
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 15, 2022
🟥 #آخر_خبر | نكونكو يغيب رسميا عن منتخب فرنسا في كأس العالم للإصابة pic.twitter.com/GQSTwIbSrS
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 15, 2022
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