رسميا.. فرنسا تفقد أحد نجومها في “اليورو”

أعلن الإتحاد الفرنسي لكرة القدم انسحاب عثمان ديمبيلي من معكسر منتخب فرنسا وعودته لبرشلونة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده أمام “المجر” في “اليورو” حينما شارك كبديل في الشوط الثاني لكنه أصيب وتم استبداله اضطراريا.

إصابة “ديمبيلي” من شأنها أن تعكر صفو المنتخب الفرنسي الذي تلقى ضربة موجعة، قبل مواجهة “البرتغال” في آخر جولة من دوري المجموعات، وتعرض نجم “برشلونة” لإصابة في الركبة جعلته يغيب عن بقية منافسات اليورو. وكان هناك أمل لدى الطاقم الطبي من أجل استرجاع اللاعب غير أن الفحوصات أظهر أن الإصابة أخطر مما كان متوقعا.