رسميا.. فريد الملالي لاعبا جديدا في “السياربي”

نجحت إدارة شباب بلوزداد، رسميا في حسم صفقة الدولي الجزائري، فريد الملالي، الذي كان محل أطماع العديد من الأندية المحلية الصائفة الحالية.

ووقع الملالي، الذي غادر أونجي الفرنسي، مع نهاية عقده الموسم المنقضي، عقدا جديدا يربطه بـ”السياربي”، في آخر أيام الميركاتو الصيفي، الذي اختتم سهرة أمس الأحد. بعد تجربة احترافية في فرنسا استمرت لـ 7 مواسم.

ولم تقدم إدارة شباب بلوزداد، لاعبها الجديد إلى حد كتابة هذه الأسطر. إلا أن الرابطة المحترفة لكرة القدم، أعلنت عبر موقعها الالكتروني، عن تأهيل صاحب الـ 28 ربيعا، لاعبا جديدا في الفريق.

يُشار إلى أن خريج مدرسة أتليتيك بارادو، كان في مفاوضات جد متقدمة مع كل من مولودية الجزائر وشبيبة القبائل. قبل أن تنجح إدارة “السياربي” في الفوز بصفقته. التي يعتبرها أنصار الفريق “الأفضل والأنجح” في سوق التحويلات الصيفية الجزائرية.