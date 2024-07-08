رسميا.. فولفسبورغ الألماني يضم عمورة

أعلن اليوم الاثنين، نادي فولفسبورغ الألماني، رسميا عن تعاقده مع الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، قادما من سانت جيلواز البلجيكي.

وكشفت إدارة النادي الناشط في “البوندسليغا” عبر موقعها الالكتروني. عن ضمها مهاجم الخضر، المتوج بكأس بلجيكا ووصيف الدوري البلجيكي، رفقة جيلواز.

وأكد المدير الرياضي للنادي الألماني، سيباستيان شيندزييلورز، بأن عمورة صاحب الـ 24 ربيعا، يتماشى مع ما يبحث عنه الفريق، مشيدا بسرعته الخيالية.

كما أشار ذات المتحدث، بأن الجميع واثق من أن الدولي الجزائري، من أجل تقديم الإضافة اللازمة وإسعاد جماهير النادي.