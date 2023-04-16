رسميا.. “فيات” تعلن عن تخفيضات لسياراتها في الجزائر

أعلن وكيل العلامة الإيطالية “فيات” في الجزائر عن تخفيضات في أسعار المركبات السياحية والنفعية لزبائنها.

وحسب بيان لعلامة “فيات” فقد عرفت علامة FIAT حماسا ملحوظا لدى الزبائن الجزائريين، وهو ماتجلى في عدد قياسي يصل إلى 150 ألف زائر.

كما قررت فيات منح الإمتياز لزبائنها. حيث ستشهد المركبات السياحية والنفعية تخفيضا في الأسعار على النحو التالي:

كما أشارت إلى أنه في إطار هذه الديناميكية الإيجابية، تعلن “FIAT” عن حصول مصانعها الأوروبية على علامة المنشأ “أوروبا” (EUR. 1). ،والتي تمنح حقّ الاستفادة من تعريفات جمركية امتيازية. حيث سيستفيد من هذا الامتياز كافّةزبائنFIATالجزائر. بما في ذلك، بأثر رجعي، الزبائن الذين سبق وقدّموا طلبيات منذ بدء تسويق مركبات علامة فيات في الجزائرفي 21 مارس الفارط.

من جهتها أكدت فيات أنه وبرفقة شبكة التوزيع التابعة لها، مجنّدة لتلبية متطلّبات العديد من الزبائن في أفضل الظروف. كما ترحب بهذه الإنطلاقة الإستثنائية وتلتزم بمواصلة عملها على الإستجابة للاحتياجات التنقلية لزبائنها.

ستُصنع في وهران.. “فيات” تسوق هذه الموديلات نهاية السنة

وكان وكيل العلامة الإيطالية FIAT للشركة الجزائر، عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر.

وكشف المدير العام لمجمع ستيلانتيس في منطقة افريقيا والشرق الأوسط سمير شرفان، أنه تم ضخ 200 مليون أورو في مشروع مصنع “فيات” بالجزائر.

كما أوضح، شرفان على هامش الإطلاق الرسمي لعملية تسويق سيارات “فيات” في الجزائر، أنه سيتم إنتاج 4 موديلات. بما فيها “فيات500″، و”دوبلو”. وهذا قبل نهاية سنة 2023، بـ50 ألف سيارة .

في حين، أشار المتحدث ذاته، إلى أن في 2026 سيتم تحقيق 2000 منصب شغل، والهدف هو بلوغ 40 بالمائة من نسبة الإدماج.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعلن شهر جانفي الماضي عن الانطلاق بالجزائر في تصنيع سيارات العلامة الايطالية “فيات”. التابعة لمجمع ستيلانتيس، في مارس الجاري.

في حين، كان مجمع ستيلانتيس قد وقع في 13 أكتوبر 2022 مع وزارة الصناعة على إتفاقية. إطار تنص على تطوير نشاطات صناعية للسيارات وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار.

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