رسميا.. فيدال سلاح برشلونة الجديد  

رَسّمَ الدولي التشيلي أرتورو فيدال، انضمامه إلى نادي برشلونة، في عقد يمتد لثلاثة سنوات، قادما إليه من العملاق الألماني بايرن ميونخ.

وقدم نادي برشلونة، اليوم الإثنين، نجمه الجديد للصحافة الإسبانية، بعد نجاحه في إجتياز الفحوصات الطبية بنجاح رفقة النادي الكتالوني.

وأنهى بذلك أرتورو فيدال، 31 عاما، ارتباطه بنادي بايرن ميونح الألماني، ليعوض الرسام أندريي إنييستا، في نادي برشلونة.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية، أن إدارة النادي الكاتالوني، ستدفع مبلغ 18 مليون أورو، لنادي بايرن ميونخ، نظير هذه الصفقة.