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رسميا.. فيغولي ومبولحي يرفضان دعوة رابح ماجر

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رسميا.. فيغولي ومبولحي يرفضان دعوة رابح ماجر تشكيلة الخضر
بقلم عبد النور حواز

تأكد بصفة رسمية غياب الثنائي سفيان فيغولي والحارس رايس وهاب مبولحي عن التربص المقبل للمنتخب الوطني الخاص بوديتي الرأس الأخضر والبرتغال.

وأعلن موقع الفاف الرسمي في بيان له أن نجم غلطة سراي التركي أعلم الإتحادية الجزائرية لكرة القدم بأن غيابه يعود للإصابة التي يعاني منها على مستوى “وتر أشيل”.

هذا وأضاف نفس البيان أن حارس نادي الإتفاق السعودي بعث برقية للفاف يؤكد فيها عدم إستعداده للإلتحاق بالتربص القادم للخضر.

ويأتي هذا بعدما كانت قد أشارت النهار في وقت سابق من يوم الأربعاء لرفض “الرايس” و”سوسو” دعوة ماجر.

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