رسميا..فيلود يوقع لثلاثة مواسم في شبيبة القبائل

رسّم المدرب الفرنسي، هوبير فيلود، اليوم الإثنين، انضمامه لشبيبة القبائل، لتعويض مواطنه فرانك دوما على رأس العارضة الفنية لـ”الكناري”.

ووقع هوبير فيلود، كما كان مقررا، عقدا يربطه بالنادي القبائلي لثلاثة مواسم، لتكون هذه رابع محطة للمدرب الفرنسي بالجزائر، بعد كل من وفاق سطيف، اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة.

وتم توقيع هذا العقد، اليوم الإثنين، بمدينة ايفيان الفرنسية، أين ستجري الشبيبة تربصها التحضيري الصيفي، استعدادا للموسم المقبل.

يذكر أن هوبير فيلود، سبق له التتويج بالبطولة الوطنية رفقة وفاق سطيف موسم 2013، ومع اتحاد العاصمة موسم 2014.