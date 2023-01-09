رسميا.. قائد فرنسا يُعلن اعتزاله دوليا
بقلم حواز عبد النور
أعلن قائد المُنتخب الفرنسي، هوغو لوريس، اعتزاله بصفة رسمية اللعب رفقة الديوك أمسية اليوم الإثنين.
وجاء قرار حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي بعد 3 أسابيع فقط من خسارة نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين.
وقال بطل العالم 2018 في حوار مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية:”قررت إنهاء مسيرتي الدولية مع الشعور بأنني قدمت كل شيء”.
كما أضاف:”لقد كنت أفكر في الأمر حقًا منذ نهاية كأس العالم، لكن كان هناك شيء عميق بداخلي ربما لستة أشهر الآن ونما خلال المسابقة، مما دفعني لاتخاذ هذا القرار”.
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