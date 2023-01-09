رسميا.. قائد فرنسا يُعلن اعتزاله دوليا

أعلن قائد المُنتخب الفرنسي، هوغو لوريس، اعتزاله بصفة رسمية اللعب رفقة الديوك أمسية اليوم الإثنين.

وجاء قرار حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي بعد 3 أسابيع فقط من خسارة نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين.

وقال بطل العالم 2018 في حوار مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية:”قررت إنهاء مسيرتي الدولية مع الشعور بأنني قدمت كل شيء”.

كما أضاف:”لقد كنت أفكر في الأمر حقًا منذ نهاية كأس العالم، لكن كان هناك شيء عميق بداخلي ربما لستة أشهر الآن ونما خلال المسابقة، مما دفعني لاتخاذ هذا القرار”.