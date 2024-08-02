رسميا ..قرار صارم بشأن العنصرية ضد إيمان خليف

كشفت اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية، اليوم الجمعة، أن اللجنة الأولمبية الدولية اتخذت قرارا صارما. بشأن العنصرية اتجاه ايمان خليف.

وقالت اللجنة الأولمبية، انه تبعا للشكوى الرسمية التي قدمتها إلى اللجنة الأولمبية الدولية، كان وراء انتهاك وتجاوز خطير لأخلاقيات الرياضة والمساس بالميثاق الأولمبي. بشخص البطلة الجزائري إيمان خليف.

كما أضافت أن إحدى المشاركات في دورة الملاكمة للألعاب الأولمبية الجارية وقائعها بباريس، هي من تسبب في ذلك.

كما قالت أن رد اللجنة الأولمبية الدولية كان بإعذار أخير للمخالفين مع أمر بحذف كل منشور يمس بالبطلة إبنة مدينة تيارت.

كما احتفظت اللجنة الأولمبية بحق في المتابعة القضائية لكل من شارك في الحملة الشنيعة.