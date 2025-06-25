رسميا.. قندوسي يلتحق بالدوري السويسري

التحق لاعب “الخضر” أحمد قندوسي، رسميا بالدوري السويسري، قادما من نادي سيراميكا كليوباترا المصري.

وبعد دقائق فقط من إعلان قندوسي، نهاية مغامرته مع كليوباترا المصري، أعلن نادي لوغانو السويسري. عن تعاقده مع الدولي الجزائري، إلى صيف 2028.

وسيكون قندوسي، ثاني لاعب جزائري، يحمل ألوان لوغانو، بعد زميله السابق في المنتخب ووفاق سطيف، محمد أمين عمورة، الذي بصم على أولى خطواته في أوروبا. من بوابة الفريق السويسري، قبل الالتحاق بسانت جيلواز البلجيكي، ومن ثم فولفسبورغ الألماني.