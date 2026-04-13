رسميا.. كارلوس كيروش مدربا لمنتخب غانا

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده رسميًا مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، لقيادة المنتخب الأول خلال نهائيات كأس العالم 2026.

وجاء تعيين كيروش بعد فترة قصيرة من انفصاله عن تدريب منتخب عمان، عقب فشله في قيادته لبلوغ المونديال إثر الخسارة في الملحق الآسيوي.

كما قرر الاتحاد الغاني إنهاء مهام المدرب السابق أوتو أدو، عقب نتائج سلبية في المواجهتين الوديتين أمام النمسا وألمانيا.

وأكد الاتحاد، في بيان رسمي، أن تعيين كيروش جاء بعد مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حظوظ المنتخب، الملقب بـ“النجوم السوداء”، في الظهور بشكل مشرّف خلال العرس العالمي.

وسيخوض كيروش (73 عامًا) خامس مشاركة له تواليًا في كأس العالم، بعدما سبق له قيادة منتخب بلاده البرتغال في نسخة 2010، ومنتخب إيران في نسخ 2014 و2018 و2022، ما يمنحه خبرة كبيرة على أعلى مستوى.

كما يمتلك المدرب البرتغالي مسيرة تدريبية حافلة، إذ أشرف على منتخبات مصر وكولومبيا والسعودية وجنوب إفريقيا. وسيخوض المنتخب الغاني غمار المنافسة في مجموعة قوية تضم كلًا من منتخب إنجلترا ومنتخب كرواتيا ومنتخب بنما، في مونديال ينطلق يوم 11 يونيو المقبل.