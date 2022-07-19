رسميا.. كانسيلو يحرم محرز من هذا الرقم في السيتي !

أعلن بصفة رسمية اليوم الثلاثاء فريق مانشستر سيتي الانجليزي عن حمل، جواو كانسيلو، الرقم 7 الموسم المقبل.

وسيرتدي النجم الدولي البرتغالي الرقم القديم للدولي الانجليزي، رحيم ستيرلينغ، الذي انتقل لفريق تشلسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبهذا سيواصل النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، مشواره مع السيتي الموسم المقبل بالرقم 26.

ونقل موقع “أونز مونديال” الفرنسي، سابقا أن محرز يتنافس مع زميله البلجيكي دي بروين، على إرتداء الرقم 7 بالسيتي، بعد تأكد رحيل ستيرلينغ.