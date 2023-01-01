رسميا..كرواتيا تنضم الى منطقة “شنغن” وتعتمد اليورو
بقلم النهار أونلاين
بشكل رسمي، أعلنت كرواتيا انضمامها الى منطقة “شنغن”، حيث قامت بإلغاء الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية.
كما اعتمدت العملة الأوروبية الموحدة اليورو مع بداية سنة 2023.وكانت الحكومة الكرواتية،قد اعلنت مع بداية السنة انضمام البلاد إلى منطقتي “شنغن” و”اليورو” ابتداء من الأول من جانفي 2023.
وأعلنت الحكومة الكرواتية في بيان لها أنه ابتداء من الأول من جانفي 2023، سيتم رفع الحواجز على الحدود البرية والبحرية والسكك الحديدية الداخلية بين كرواتيا والدول الأخرى في منطقة “شنغن”.
على أن يتم رفع الحواجز الجوية الداخلية يوم 26 مارس المقبل.
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