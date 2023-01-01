رسميا..كرواتيا تنضم الى منطقة “شنغن” وتعتمد اليورو

بشكل رسمي، أعلنت كرواتيا انضمامها الى منطقة “شنغن”، حيث قامت بإلغاء الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية.

وأعلنت الحكومة الكرواتية في بيان لها أنه ابتداء من الأول من جانفي 2023، سيتم رفع الحواجز على الحدود البرية والبحرية والسكك الحديدية الداخلية بين كرواتيا والدول الأخرى في منطقة “شنغن”.