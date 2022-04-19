رسميا.. كوسيدار ممولا جديدا لفريق شبيبة القبائل

أمضت إدارة فريق شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، على عقد تمويل جديد مع شركة الوطنية للبناء والأشغال العامة “كوسيدار”.

وجرت مراسيم توقيع العقد، بحضور مسؤولي “كوسيدار”، ورئيس الشبيبة يزيد ياريشان، إلى جانب طاقمه الإداري.

كما سيستفيد فريق الشبيبة، بموجب هذا العقد، من دعم مالي مهم، من شأنه يضمن استقرار الفريق من الناحية المادية.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، يتواجد في المركز الثاني من ترتيب بطولة الموسم الجاري، ويطمح لضمان مشاركة في منافسة افريقية.