رسميا.. كومباني مدربا لبايرن ميونيخ إلى غاية 2027

أعلنت إدارة نادي بايرن ميونيخ، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع المدرب البلجيكي الشاب، فينست كومباني إلى غاية 2027.

وحل فينست كومباني مكان المدرب المدرب توماس توخيل الذي فشل في الفوز بالدوري الألماني لصالح بايرن ليفركوزن، وهو الذي ودع دوري أبطال أوروبا في دور نصف النهائي.

وقال قائد مانشستر سيتي سابقا، في تصريح للموقع الرسمي للبايرن “أتطلع إلى التحدي الذي يواجه الفريق، إنه لشرف عظيم أن أتمكن من العمل في هذا النادي”.

وأضاف “بايرن مؤسسة في كرة القدم الدولية، كمدرب عليك أن تدافع عن هويته”.

كما ختم كومباني “كشخص، احب إمتلاك الكرة والإبداع و علينا أيضا أن نكون عدوانيين عل أرض الملعب”.