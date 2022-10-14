رسميا.. أديداس تُصدر بيانا بخصوص قميص الزليج !

أصدرت شركة أديداس بيانا رسميا بخصوص قميص المنتخب الوطني الجزائري المستوحى من “الزليج”.

الشركة الألمانية نشرت اليوم بيانا أكدت من خلاله أن قميص التسخينات للخضر مُستوحى حقيقة من فسيفيساء الزليج.

كما أضاف البيان أن القميص لا ينوي الإساءة إلى أي شخص ولن يتم الاعتذار لأي جهة، كما لن يتم سحبه مثلما أُشيع.

قبل أن تختم:”القميص معروض للبيع ابتداء من اليوم في مختلف المحلات المعتمدة من قبل أديداس والاتحاد الجزائري لكرة القدم”.