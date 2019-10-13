رسميا.. لاعبو إتحاد العاصمة يجمدون نشاطاتهم محليا وقاريا !

أصدر نادي إتحاد العاصمة بيانا يؤكد فيه أن لاعبو الفريق قرروا تجميد نشاطاتهم سواء التدريبات أو المشاركة في المباريات المحلية والقارية.

وسيتم تجميد نشاط الفريق إلى غاية تسوية وضعية النادي والتي يعرفها العام والخاص.

وجاء هذا القرار نتيجة عدم قدرة الفريق على الوفاء بإلتزاماته المالية وذلك بسبب الحساب المجمد بالرغم من المراسلات العديدة للعادلة من طرف إدارة الفريق.

وحتى قضية بيع أسهم شركة “ETRHB” لشركة “الحياة بيتروليوم” متوقفة لذات الأسباب وهي التي تفوق قدرة إدارة إتحاد العاصمة.

ولهذا فإن إدارة النادي تطالب كل محبي النادي وعائلة إتحاد العاصمة بالوقوف بجنب هذا الفريق وأي شخص يمكنه مساعدة الفريق فإن أبواب عمر حمادي مفتوحة للجميع.