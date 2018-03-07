رسميا.. لاعب “الخضر” يُنهي موسمه ويخضع لعملية جراحية

أعلن نادي “ديجون” الفرنسية وبصفة رسمية، بأن الدولي الجزائري، مهدي عبيد لن يعود للظهور في المُنافسة الرسمية خلال الموسم الجاري.

وسيخضع مُتوسط ميدان المنتخب الوطني لعملية جراحية على مُستوى كتفه اليُمنى المُصابة، مما سيجبره على البقاء خارج الخدمة لفترة طويلة.

وكان لاعب “باناثينايكوس” اليوناني السابق تعرض لسقطة خطيرة خلال الجولة الماضية من الدوري الفرنسي أمام “سانت إيتيان” ليدفع الثمن غاليا.

وعاش عبيد نفس السيناريو الموسم الماضي، عندما توقف عن اللعب بداية من شهر ماي بسبب إصابة مُعقّدة على مُستوى الفخذ.