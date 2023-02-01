رسميا.. لاليغ تكشف برنامج الجولات الـ16 الـ17 والـ18 من البطولة

كشفت اليوم الأربعاء الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عن برنامج بداية مرحلة العودة من الرابطة الوطنية المحترفة موبيليس.

وكذلك موعد المواجهة المتأخرة من الجولة الـ11 من مرحلة الذهاب المُقررة بين اتحاد العاصمة وأمل الأربعاء.

وتم تحديد هذا البرنامج بعد التشاور والتنسيق مع رئيس لجنة تنظيم منافسة كأس الجمهورية.

البرنامج:

اتحاد العاصمة / أمل الأربعاء “الأربعاء 8 فيفري 2023 بداية من الـ15:00 بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء”.

الجولة الـ16: الجمعة 10 والأحد 12 فيفري 2023.

الجولة الـ17: الجمعة 17 والأحد 19 فيفري 2023.

الجولة الـ18: الجمعة 24 والسبت 25 فيفري 2023.