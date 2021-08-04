رسميا.. “لاليغ” تكشف تواريخ الجولات المُتبقية من البطولة

كشفت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم اليوم الأربعاء عن التواريخ النهائية للجولات المُتبقية من المحترف الأول.

الجولة ال35: يوم الإثنين 09 أوت 2021 ماعدا مُباراتي شبيبة القبائل أمام أولمبي المدية ونجم مقرة أمام وداد تلمسان ستُلعبان يوم السبت 14 أوت 2021.

الجولة ال36: يوم الأحد 15 أوت 2021 ماعدا مُباريات شبيبة القبائل أمام وفاق سطيف، شبيبة سكيكدة أمام نجم مقرة، وداد تلمسان أمام شبيبة الساورة وإتحاد بلعباس أمام أولمبي المدية ستُلعب يوم الثلاثاء 17 أوت 2021.

الجولة ال37: الجمعة 20 أوت 2021.

الجولة ال38 والأخيرة: يوم الثلاثاء 24 أوت 2021.