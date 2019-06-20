رسميا.. لجنة الإنضباط تصدم عرامة وملال بعقوبات قاسية !!

أصدرت أمسية اليوم الخميس 20 جوان 2019 لجنة العقوبات التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عقوباتها المتعلقة بقضية “شريف ملال” و”طارق عرامة”.

وجاءت العقوبات المتعلقة بالمدير العام الرياضي لفريق شباب قسنطينة ورئيس نادي شبيبة القبائل على النحو التالي.

-معاقبة طارق عرامة بسنتين نافذتين ومنعه من ممارسة أي نشاط رسمي أو أي مهام متعلقة بكرة القدم مع إحتمال إقصائه مدى الحياة من ممارسة أي نشاط رياضي ومن جميع المنافسات.

-معاقبة شريف ملال بسنتين نافذتين ومنعه من ممارسة أي نشاط رسمي أو أي مهام متعلقة بكرة القدم مع إحتمال إقصائه مدى الحياة من ممارسة أي نشاط رياضي ومن جميع المنافسات.

-معاقبة صويلح محمد إلياس مسير شباب قسنطينة بسنتين نافذتين ومنعه من ممارسة أي نشاط رسمي أو أي مهام متعلقة بكرة القدم.