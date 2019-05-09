رسميا..لجنة الإنضباط تعاقب بن يوسف بالإيقاف 4 سنوات نافذة !

عاقبت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اللاعب إلياس بن يوسف بالإيقاف لمدة 4 سنوات كاملة بعد ثبوث تعاطيه مواد محضورة.

وأسفر إجتماع لجنة الإنضباط المنعقد صبيحة اليوم الخميس عن معاقبة لاعب شبيبة القبائل بـ 4 سنوات وحرمانه من جميع النشاطات الرياضية إبتداءا من تاريخ 28 أفريل 2019، بالإضافة إلى غرامة مالية مقدرة بـ20 مليون سنتيم.

وأكدت لجنة الكشف عن المنشطات عن تعاطي اللاعب بن يوسف مواد محضورة خلال لقاء شبيبة القبائل أمام دفاع تاجنانت بملعب لهوى إسماعيل بتاريخ 01 أفريل 2019.