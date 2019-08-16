رسميا.. لعروسي يضمن مكانته مع ليفربول

كسب الجزائري الصاعد ياسر لعروسي وبصفة رسمية مكانته مع التشكيلة المُحترفة لناديه “ليفربول”، وهذا بعد إقناعه لمُدربه الألماني “يورغن كلوب”.

ووضع الموقع الرسمي لـ”الريدز” إسم صاحب الـ18 عاما مع التشكيلة المُحترفة، وهو ما يؤكد ترقيته بصفة نهائية طيلة الموسم الجاري.

ويُفترض أن ينال اليساري فُرصته من حين لآخر مع بطل أوروبا، خاصة في مُباريات كأس الإتحاد وكأس الرابطة على التوالي.

يُذكر بأن الظهير الشاب لفت الأنظار في الأسابيع الماضية، عندما فرض نفسه مُباشرة بعد الإعتماد عليه خلال فترة التحضيرات الصيفية.