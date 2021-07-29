رسميا.. لعروسي ينضم لنادي تروا الفرنسي

أعلن نادي تروا الفرنسي، رسميا، ضمه خدمات اللاعب الفرانكو جزائري، ياسر لعروسي قادما من رديف ليفربول الإنجليزي.

وكشفت إدارة نادي تروا، عبر الموقع الرسمي للفريق، عن إمضاء لعروسي، لعقد يربطه بالنادي الفرنسي إلى غاية 2023.

وقرر الفرانكو جزائري، خوض تجربة جديدة، مع نادي تروا، بعد قضائه لأربعة مواسم كاملة مع نادي ليفربول.

يذكر أن ياسر لعروسي (20 عاما)، حظي بفرصة اللعب لبضع دقائق مع الفريق الأول لليفربوبل، تحت قايدة المدرب يوغان كلوب.