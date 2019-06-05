رسميا.. “لوكا يوفيتش” ثاني صفقات “زيدان”

أعلن “ريال مدريد” عن وصوله إلى اتفاق رسمي مع إدارة “فرانكفورت” الألماني من أجل التعاقد مع الصربي “لوكا يوفيتش”.

حيث سيتربط الصربي بعقد مع النادي الملكي إلى غاية جوان 2025، أين قدرت قيمة الصفقة بـ 60 مليون أورو.

هذا وسيتم تقديمه بصفة رسمية كلاعب لـ”ريال مدريد” بعد أن يجتاز الفحص الطبي المقرر له.

وصنع “يوفيتش” الحدث هذا الموسم في الدوري الأوروبي رفقة فريقه أين كان الهداف الأبرز للنادي الألماني وحتى في “البوندسليغا”.

ومن المنتظر أيضا أن يعلن “ريال مدريد” تعاقده مع ظهير نادي “ليون” “ميندي” في قادم الأيام.

يذكر أن النادي الملكي كان قد تعاقد مع “ميليتاو” مدافع “بورتو” في وقت سابق.