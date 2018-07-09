رسميا.. “لويس أنريكي” مُدربا جديدا للمنتخب الإسباني

أعلن الإتحاد الإسباني تعيين “لويس أنريكي” مُدربا جديدا للمنتخب، خلفا لـ”فيرناندو هييرو” الذي أشرف على زملاء “راموس” في مونديال روسيا.

وجاء إختيار النجم السابق لـ”برشلونة” و”ريال مدريد”، بعد رفض “هييرو” المواصلة مع “لاروخا” والتي إنتهت بإقصاء مُبكر في كأس العالم.

وستكون المهمة الأساسية لـ”لويس أنريكي” هي إعادة قاطرة إسبانيا للسكة الصحيحة، والتنافس على التتويج بلقب كأس أمم أوروبا لسنة 2020.

وتعود آخر تجربة ميدانية لـ”أنريكي” لسنة 2017 مع “البارصا” والتي قادها لتحقيق تسعة ألقاب خلال ثلاثة مواسم.