رسميا.. ليستر سيتي يضم بديل محرز والأخير يقترب من الرحيل

تعاقد بصفة رسمية فريق ليستر سيتي الإنجليزي أمسية اليوم الجمعة مع لاعب نورويتش سيتي جايمس ماديسون.
ونشر فريق ليستر سيتي صورة لماديسون منذ قليل عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” وأرفقها بعبارة:”مرحبا ماديسون”.
وبهذا التعاقد يكون الفريق الإنجليزي قد فتح أبواب رحيل النجم الدولي الجزائري رياض محرز صوب مانشستر سيتي.
خاصة وأن الإعلام البريطاني أكد مؤخرا رغبة الثعالب في إتمام صفقة ماديسون لأجل السماح لنجم الثعالب بالرحيل.
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— Leicester City (@LCFC) June 22, 2018
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