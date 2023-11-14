رسميا.. ماتزاري مدربا لنابولي الإيطالي

أعلن نابولي الإيطالي التعاقد رسميا مع المدرب المخضرم والتر ماتزاري لتوليه زمام أمور العارضة الفنية إلى غاية صيف 2024.

وأكدت إدارة نابولي التعاقد مع ماتزاري خلفا للمدرب الفرنسي رودي غارسيا الذي أقيل من العارضة الفنية.

وسيتولى الإيطالي المخضرم، صاحب 61 عاما، مهمة تدريب الناي الإيطالي الذي يعرف خباياه جيدا بحكم أنه سبق له تدريبه بين عامي 2009 و 2013.

ويملك ماتزاري خبرة كبيرة في تدريب الفريق القوية مثل إنتر ميلان وواتفورد و كالياري.

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