رسميا.. مارادونا رئيسا جديدا لهذا النادي المغمور !!

أعلن نادي دينامو بريست البيلاروسي عن تعاقده رسميا مع الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا لمدة 3 سنوات قادمة.

وأكد البيان الرسمي الذي نشره دينامو بريست البيلاروسي على موقعه الرسمي أن مارادونا سيكون رئيسا ومُشرفا على عملية التطوير الإستراتيجي داخل النادي.

وأضاف البيان الذُي نشر أمسية اليوم الأربعاء أن مدرب الفجيرة السابق سيتولى مهامه مباشرة بعد نهاية كأس العالم القادمة بروسيا.

في حين سيتم عقد ندوة صحفية تجمع مارادونا وممثلين من النادي البيلاروسي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة المقبلة.