رسميا.. مازة يغيب عن مباراتي غينيا الاستوائية وليبيريا

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن إعفاء المهاجم إبراهيم مازة من التربص الذي دخل فيه المنتخب الوطني الحالي بسبب الإصابة.

وقالت “الفاف” في بيان نشرته مساء اليوم الاثنين إن إبراهيم مازة سيغيب رسميا عن مباراتي غينيا الاستوائية وليبيريا بداعي الإصابة التي تعرض لها رفقة ناديه هيرتا برلين الألماني.

وسيكون صاحب الـ18 سنة، ثاني لاعب يضيع تربص الكتيبة الوطنية بعد بشير بلومي الذي تعرض لإصابة على مستوى الرباط الصليبي، رفقة ناديه هال سيتي .