رسميا.. مانشستر سيتي يتحرك لضم آيت نوري

مرّت إدارة نادي مانشستر سيتي الانجليزي، إلى الأمور الجدية، بخصوص اهتمامها بالتعاقد مع الدولي الجزائري، ريان آيت نوري.

ويحظى مدافع “الخضر” الذي ينتهي عقده مع وولفرهامبتون الانجليزي، صيف 2026، باهتمام كبار “البريميرليغ” وعلى رأسهم “المان سيتي” وليفربول وآرسنال.

وكشف الصحفي الايطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس” اليوم الاثنين. أن مسؤولي السيتي، استفسروا نظرائهم من “الولفز” حول شروطهم من أجل بيع عقد آيت نوري.

كما أبرز الصحفي ذاته، أن الدولي الجزائري، يتواجد على رأس أولويات مانشستر سيتي. تحسبا لتعزيز الجهة اليسرى من تشكيلة الاسباني بيب غوارديولا.

مشيرا إلى أن المفاوضات بين إدارة “المان سيتي” ونظيرتها في “الولفز” ستتواصل، أملا في الوصول إلى أرضية اتفاق تقضي بانتقال لاعب “الخضر” إلى بطل أوروبا 2023.

🚨🔵 Understand Manchester City have asked for deal conditions for Rayan Aït-Nouri at Wolves.

He’s high on the list for left back position with contacts expected to continue. pic.twitter.com/W0eo0HrYSn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2025