رسميا.. مانشستر سيتي يُعلن تمديد عقد فودين

أعلن أمسية اليوم الجمعة فريق مانشستر سيتي الانجليزي تمديد عقد نجمه، فيل فودين.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، كشف تمديد عقد النجم الدولي الانجليزي إلى غاية 2027.

ويُذكر أن، فودين، هو خريج أكاديمية بطل إنجلترا ومن المواهب الكبيرة في العالم بحكم صغر سنه.