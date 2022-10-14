رسميا.. مانشستر سيتي يُعلن تمديد عقد فودين
بقلم حواز عبد النور
أعلن أمسية اليوم الجمعة فريق مانشستر سيتي الانجليزي تمديد عقد نجمه، فيل فودين.
الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، كشف تمديد عقد النجم الدولي الانجليزي إلى غاية 2027.
ويُذكر أن، فودين، هو خريج أكاديمية بطل إنجلترا ومن المواهب الكبيرة في العالم بحكم صغر سنه.
الفتى الذهبي 💙
فيل فودين @PhilFoden يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2027 👊#السيتي pic.twitter.com/TzX4LVS0JM
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 14, 2022
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