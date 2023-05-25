رسميا.. مانشستر يونايتد يحجز مقعدا في رابطة الأبطال 

فاز مانشستر يونايتد برباعية كاملة مقابل واحد أمام تشيلسي في مباراة اليوم الخميس التي جرت متأخرة عن الجولة 23 من عمر البريمرليغ.

وبهذا الفوز حسم الشياطين الحمر مقعدا الموسم المقبل في منافسة رابطة أبطال أوروبا بعد غياب طويل عنها، رغم عراقته في عالم المستديرة.

وحجز اليونايتد مكانا في “البوديوم” أي في المرتبة الثالثة التي منحه أمالا في العودة الى المشاركة في المسابقة الأكثر تشويقا في العالم.

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