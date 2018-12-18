رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة “مورينيو”

الرياضة
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رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة “مورينيو”
بقلم أمير بهلول

أعلن نادي “مانشستر يونايتد” وبصفة رسمية، مغادرة البرتغالي “جوزي مورينيو” تدريب النادي الإنجليزي بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها “الشياطين الحمر” مؤخرا.

كما أن قضية “مورينيو” و “بوغبا” صنعت الحدث في مختلف وسائل الإعلام وهي التي زادت الطين بلة.

وجاء في بيان تم نشره عبر الموقع الرسمي لنادي “مانشستر يونايتد” أن الإدارة ستعين مدربا مؤقتا.


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