رسميا.. مانشستر يونايتد يفسخ عقد الرعاية مع شركة الطيران الروسية

أعلن رسميا أمسية اليوم الجمعة نادي مانشستر يونايتد سحب حقوق الرعاية مع شركة الطيران الروسية “أيروفلوت”.

وذلك على خلفية الحرب التي شنتها روسيا منذ أمس الخميس على أوكرانيا.

كما أصدر النادي الإنجليزي بيانا على موقعه الرسمي أعلن فيه فسخ التعاقد مع الشركة الروسية.

“في ضوء الأحداث التي تشهدها أوكرانيا، قررنا سحب حقوق الرعاية من شركة أيروفلوت”.

“نتشارك مع جماهيرنا حول العالم الشعور بالقلق ونتعاطف مع المتضررين من هذه الأحداث”.