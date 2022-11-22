رسميا.. مانشستر يونايتد يفسخ عقد رونالدو

أعلن أمسية اليوم الثلاثاء فريق مانشستر يونايتد الانجليزي فسخ عقد النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وكشف بيان النادي الانجليزي أن فسخ عقد صاحب الـ37 سنة جاء بالتراضي بين الطرفين لتصل مسيرته مع الشياطين الحمر لنهايتها.

ويأتي قرار بطل إنجلترا 20 مرة بسبب تصريحات “الدون” الأخيرة التي هاجم فيها الإدارة والمُدرب الهولندي، إيريك تين هاغ.

وكان صاحب الكرة الذهبية 5 مرات قد التحق بمانشستر يونايتد صيف سنة 2021 قادما من جوفنتوس الايطالي.