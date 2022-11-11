رسميا.. ماني يتصدر قائمة منتخب السنغال المعنية بمونديال قطر 2022

كشف الناخب السنغالي، أليو سيسي، اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين المعنيين بتمثيل منتخب السنغال في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وشهدت قائمة أليو سيسي، تواجد اسم النجم السنغالي، ساديو ماني، ضمن المعنيين بالمشاركة في مونديال قطر رفقة السنغال.

كما يأتي هذا بعد الشائعات التي راجت حول غياب نجم بايرن ميونخ الألماني، عن مونديال قطر، بسبب الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

ويأمل الناخب أليو سيسي، وجماهير المنتخب السنغالي، في استعادة خدمات ساديو ماني، في أقرب فرصة، بالنظر للآمال المعلقة عليه في قيادة منتخبه في هذا المونديال.