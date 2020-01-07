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رسميا.. ماني يتفوق على محرز في جائزة أفضل لاعب إفريقي

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رسميا.. ماني يتفوق على محرز في جائزة أفضل لاعب إفريقي
بقلم يونس رزيق

أختير اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز كثاني أفضل لاعب إفريقي لسنة 2019، من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وإحتضن منتجع الغردقة أمسية اليوم الثلاثاء حفل توزيع جزائر الكاف لأحسن لاعب وأحسن مدرب لسنة 2019.

وعاد لقب أحسن لاعب إفريقي لسنة 2019، للسنغالي ساديو ماني عقب تتويجه مع فريقه ليفربول الإنجليزي بلقب رابطة أبطال أوروبا، ووصوله لنهائي كأس أمم إفريقيا رفقة المنتخب السنغالي.

فيما حقق اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز لقب كأس أمم إفريقيا رفقة المنتخب الجزائري، ولقب الدوري الانجليزي، وكأس انجلترا وكأس الرابطة المحترفة والكأس الممتازة للأندية وكأس الدرع الخيرية مع فريق مانشستر سيتي.


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