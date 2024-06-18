رسميا.. مبابي يضيع مواجهة هولندا وعودته بشروط !

أكدت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن نجم المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، سيضيع مواجهة فرنسا وهولندا.

في إطار مواجهة الجولة الثانية، للمجموعة الرابعة، يوم الجمعة.

وهذا بعد الإصابة التي تلقاها اللاعب، أمس الإثنين، في مواجهة فرنسا والنمسا، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024. بعد تلاحمه مع مدافع المنتخب النمساوي، دانسو.

ووفقا لما ذكره موقع “كنال بلوس” الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عبر منصة “إكس”، فإن مبابي سيضيع مواجهة “الطواحين” المرتقبة يوم الجمعة. كما سيرتدي اللاعب قناعا واقيا تحسبا لباقي مشاركاته في مباريات منافسة كأس أمم أوروبا.

وأوضح المصدر، أن مسألة شفائه من عدمها، و كذا التحدي الرياضي للاعب، شرطان محتملان يواجههما مبابي، للحاق بمواجهة بولندا.