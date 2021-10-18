رسميا.. مباراة الجزائر وبوركينافاسو بحضور الجمهور

أعطت اللجنة الصحية لمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد موافقتها لحضور الجماهير خلال مباراة المنتخب الوطني و بوركينافاسو في تصفيات المونديال.

ويواجه أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي المنتخب البوركينابي في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بملعب مصطفى تشاكر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وحسب مصادر النهار المقربة من الإتحاد الجزائري لكرة القدم فإن اللجنة الصحية ستحدد عدد الجمهور المسموح له بالدخول لاحقا.

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