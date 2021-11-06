رسميا.. مباراة الخضر أمام بوركينافاسو بحضور الجمهور

تحصل الإتحاد الجزائري لكرة القدم على ترخيص من طرف الكاف بخصوص السماح بحضور 14 ألف متفرج لمباراة الخضر أمام بوركينافاسو.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره البوركينابي يوم 16 نوفمبر الجاري بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الخاصة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

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