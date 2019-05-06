رسميا…مباراة “السياسي” و “الكناري” بملعب حملاوي من دون جمهور

قررت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الإثنين، معاقبة فريق شباب قسنطينة بمباراة دون جمهور،وتغريمه بـ200 ألف دج،نتيجةإستخدام ورمي الألعاب النارية

وعليه سيستقبل “السياسي” فريق شبيبة القبائل يوم 11 ماي الجاري،بملعب الشهيد حملاوي، برسم الجولة 27 من المحترف الأول،دون حضور الجماهير.

ويلعب فريق شباب قسنطينة مباراة صعبة مؤجلة من الجولة الـ24 اليوم الإثنينن ضد شباب بلوزداد على ملعب هذا الأخير 20 أوت.

وتعد هذه المباراة جد هامة لكلا الفريقين، أين تبحث الشبيبة على النقاط الثلاث لتضيق الخناق على المتصدر، في حين يبحث السياسي على الفوز دون سواه من اجل الإقتراب أكثر من فرق المقدمة.