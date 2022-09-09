رسميا.. مبولحي يتعاقد مع القادسية السعودي

أعلن فريق القادسية السعودي أمسية اليوم الجمعة تعاقده بصفة رسمية مع الحارس رايس وهاب مبولحي.

حيث سيخوض حامي عرين المنتخب الوطني الجزائري تجربة جديدة في السعودية بعد تجربته الأولى مع الإتفاق.

وينشط فريق القادسية في الدرجة الأولى السعودية ما يُعادل الدرجة الثانية في الجزائر.

ويُذكر أن “الرايس” انتهى عقده مع الإتفاق بنهاية الموسم الماضي وقرر الأخير عدم تجديده.